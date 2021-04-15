Хельсинки, , 13:33 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Об этом 15 апреля сообщает канцелярия финского лидера.

«Ниинистё провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля. Президенты обсудили возможность снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Также указывается, что финский президент подтвердил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, уточняется, что «Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной» и отмечается, что лидеры двух стран обсудили «намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка — ред.)».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент Финляндии Саули Ниинистё поднял вопрос обстановки на границе России и Украины в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.