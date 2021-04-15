Таллин, , 13:29 — REGNUM Торговая сеть Эстонии по продаже бытовой техники Euronics Eesti представила клиентам новый товар — антивирусные ошейники для людей.

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Как сообщила страница предприятия в социальной сети Facebook, ошейники придуманы и производятся эстонской фирмой Respiray.

В аннотации к необычному товару указывается, что он уничтожает более 99% находящихся в воздухе вирусов и бактерий и защищает от заражения при помощи невидимого ультрафиолета.

«Антивирусный очиститель воздуха, надеваемый на шею. Дышите свежим воздухом и улыбайтесь на здоровье!» — говорится в сообщении для потенциальных покупателей.

Примечательно, что данный материал на странице в социальной сети невозможно прокомментировать — такая возможность отключена. Не указан и вес ошейника с батареей — 500 грамм.

На официальной странице производителя в англоязычной версии такой же ошейник стоит 279 евро.