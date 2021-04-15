Москва, , 13:43 — REGNUM Создание социального рейтинга граждан России несет в себе ряд угроз. Об этом 15 апреля заявил советник президента России, председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Даже в Китае, где соцрейтинг введен, есть разночтения. Никто точно не знает, что такое социальный рейтинг. Разные есть подходы, разговоры», — сказал советник президента РФ.

По его словам, в Совете по правам человека занимаются этим вопросом и считают, что любые новые технологии дают возможности, но при этом влекут за собой риски в том числе по соблюдению прав людей.

«Цифровизация, которой мир живет уже несколько десятилетий, дает колоссальные новые возможности в том числе и по контролю за людьми. Поэтому в Совете по правам человека создана рабочая группа по этому вопросу. Задача этой группы сделать набросок того, что мы называем «цифровой кодекс»: что можно, а что нельзя в этой сфере, что можно, что недопустимо», — заявил правозащитник.

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