Самара, , 13:34 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего возбудили в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, 13 апреля 2021 года ребенок 2007 года рождения находился на детской площадке. Там он получил ранение из пневматического оружия. Подростка срочно доставили в больницу, где было диагностировано телесное повреждение в надбровной области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на пятилетнего ребенка рухнули качели.