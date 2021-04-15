Приштина, Сербия, 15 апреля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Вопрос пропавших без вести является приоритетным вопросом в переговорах о «нормализации отношений» с Белградом. Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 15 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

«Косово намерено подать иск против Сербии за геноцид и желает, чтобы ее лидеры заплатили за преступления, совершенные во время войны 1998−99 годов и за системное угнетение косовских албанцев, которые им предшествовали», — сказала Османи в интервью ирландской газете «Айриш таймс».

По ее мнению, это должно быть «фундаментом соглашения о нормализации отношений» с Белградом. При этом Османи отметила, что Косово готово «годами ждать качественного соглашения», которое обеспечило бы Приштине «признание независимости со стороны Белграда без каких-либо изменений существующих границ».

Османи также рассказала о том, что сепаратистское Косово намерено потребовать от Белграда репарации за ущерб, который Сербия якобы нанесла автономному краю не только во время конфликта в 1999 году, но еще с 1989 года.

Напомним, что Приштина настаивает на сербской ответственности за конфликт в Косово 1998−99 годов. В это время в южном крае сербские силы безопасности проводили антитеррористическую операцию против боевиков так называемой Армии освобождения Косово.