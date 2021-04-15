Нью-Йорк, США, , 13:28 — REGNUM Нападение, совершённое на аэропорт города Эрбиль в Иракском Курдистане являются очередным примером «безрассудных попыток вызвать напряженность и подорвать стабильность в Ираке». Об этом 15 апреля заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Пласхерт.

Она подчеркнула, что в организации осуждают подобные акты насилия.

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«Мы призываем федеральные власти и власти (Иракского) Курдистана действовать быстро и согласовано, чтобы не допустить ещё большей эскалации», — написала представитель ООН в Twitter

Напомним, о падении ракеты возле аэропорта в городе Эрбиле (Ирак) Reuters сообщило 14 апреля. По данным службы безопасности региона Иракский Курдистан, близ аэропорта внезапно поднялся столб дыма. Оказалось, что это произошло из-за падения снаряда.

Власти Иракского Курдистана заявили, что инцидент возле аэропорта на севере Ирака произошёл из-за беспилотника, сбросившего взрывчатку. Целью атаки стала военная база, на которой дислоцированы военнослужащие США. В результате нападения никто не пострадал.