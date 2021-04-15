Солнечногорск, Московская область, , 13:26 — REGNUM Медицинское волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является крупнейшим общественным ресурсом в сфере медицинского добровольчества в нашей стране.

«За пять лет работы волонтеры-медики направили в ряды участников движения более 80 тысяч добровольцев. Ежегодный охват населения профилактической информацией составляет более четырех миллионов человек. Ведется системная работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни. На сегодняшний день функционирует 202 штаба здоровья. В марте в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» стартовал созданный волонтерами-медиками марафон ценностей здорового образа жизни «Поколение ЗОЖ», на старте которого в его мероприятиях уже приняли участие более 22 тыс. человек. Медицинская добровольческая деятельность — это и помощь в решении задач, стоящих перед сферой здравоохранения и широкие возможности подготовки более замотивированных, заинтересованных в профессии специалистов», — сказал в видеобращении к участникам форума волонтеров-медиков, открывшегося в мастерской управления «Сенеж» 15 апреля, Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации.

Акция #МЫВМЕСТЕ была примером гражданской инициативы, направленной на служение обществу. #МЫВМЕСТЕ — это миллионы удивительных историй взаимопомощи, добрососедства. Это история о добре. В акции приняли участие 187 585 волонтеров. Более шести миллионов человек получили адресную помощь — продукты и лекарства, психологическую, юридическую помощь, более тысячи сограждан смогли вернуться из-за рубежа на Родину благодаря проекту «Своих не бросаем».

«Спасибо вам большое за то, что вы делаете, — человеческое, искреннее. Для нас волонтеры-медики — это не просто партнерская организация, это близкие и родные люди. Мы поддерживали и всегда будем поддерживать это движение. Но важно и другое: вы, может быть, сами себе еще не отдаете отчет, как много делаете для нашей страны. Пандемия стала серьезным испытанием для всего человечества, и наша страна не исключение. Без вас мы бы точно не справились — это совершенно однозначно. Вы работали в красных зонах, вы стали активом, мотором движения #МЫВМЕСТЕ. Мы проводили анализ международного опыта, безусловно, волонтерское движение везде внесло огромный вклад в борьбу с пандемией, но такого, как у нас, не было нигде. Спасибо вам за то, что вы неравнодушны, верите в себя и в нашу страну. Помните: мы рядом и всегда готовы вам помочь», — сказал Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи.

В ходе открытия форума выступающие говорили, что волонтеры являются активными участниками социальных конкурсов, создают и проводят собственные социально-значимые проекты, меняют мир вокруг себя и других в лучшую сторону.

«Самое главное, что несмотря на все испытания, которая принесла нам пандемия вы не изменились, трудности не смогли вас сломить. У нас не уменьшилось количество волонтеров, а наоборот, увеличилась команда неравнодушных людей, которые хотят и готовы помогать в сфере здравоохранения. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для движения. За то, что вы никогда не сдаетесь и готовы работать в самых сложных проектах», — обратился к участникам форума председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук.

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