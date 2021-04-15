Рига, , 13:26 — REGNUM С марта 2021 года в Латвии созданы особо благоприятные условия для зарубежных инвесторов и бизнесменов, создан так называемый «зеленый коридор» инвестиций.

Об этом глава Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарс Рожкалнс заявил Delfi, отметив, что в соседней Литве этот проект запустили с января нынешнего года.

«В наш «коридор» попадают инвесторы, которые выполняют такие условия: вкладывают 5 млн евро, создают 50−75 новых рабочих мест, вкладывают 250 тысяч евро в учебу работников, а за три года ваш проект делает экспорт на 3 млн евро», — описал чиновник условия участия в «зеленом коридоре» для иностранцев.

В качестве льготы за участие в коридоре такого инвестора ждет ускоренное рассмотрение латвийским государством всех бюрократических процедур, связанных как с самим бизнесменом и его семьей, так и с его инвестициями и бизнесом.

«Значит, ваш проект может вдвое быстрей пройти путь от идеи до рынка», — так популяризировал проект глава Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарс Рожкалнс.