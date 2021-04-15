Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в середине апреля в Петербурге намного менее интенсивна, чем в начале года. За прошедшую неделю в городе было госпитализировано 2 тыс. пациентов с ковидом и пневмонией, в то время как в начале года таких госпитализаций было 6−7 тыс. в неделю. Об этом 15 апреля сообщил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время количество госпитализаций существенно, кратно снизилось. Это даёт нам возможность временно перепрофилировать инфекционные стационары в обычный режим работы и сделать доступными для плановых госпитализаций», — уточнил чиновник.

В свою очередь начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия подтвердила, что заболеваемость ковидом снижается, но не так эффективно как хотелось бы.

«В отдельные недели, дни мы даже немного даем прибавку в регистрации. Не можем сказать что быстрыми темпами идет снижение», — подчеркнула она.