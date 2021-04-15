Токио, , 13:31 — REGNUM Японский автопроизводитель Hino Motors представил низкопольный электрический грузовик Dutro Z EV. Демонстрационное видео с машиной размещено на YouTube-канале HINO Japan [official].

Автомобиль предназначен для доставки товаров в пределах города. Низкий уровень пола фургона должен облегчить выполнение погрузочно-разгрузочных работ для грузчиков. Кроме того, по мнению разработчиков, такая компоновка эффективна и с точки зрения полезного объема кузова. Высота пола составляет всего 400 мм.

Под кабиной автомобиля функционирует небольшой электродвижок производительностью 68 л. с. (50 кВт). Крутящий момент от мотора передаётся на переднюю ось. Питающие двигатель батареи расположены на уровне рамы. Ёмкость аккумуляторов равна 40 кВт-ч. Полностью груженый фургон сможет проехать на заряженном аккумуляторе примерно 100 км. Полная масса транспортного средства составляет 3,5 тонны.

Первые модели Dutro Z EV клиенты получат летом 2022 года. Стоимость автомобиля пока не разглашается.

Ранее стало известно, что японский стартап Fomm разрабатывает компактный электрокар Fomm One, который может преодолевать брод и полноценно плавать. Цена электрической амфибии составит 2,75 млн иен (около 1,9 млн рублей).

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