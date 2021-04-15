Воронеж, , 13:24 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий при отчуждении из федеральной собственности земельного участка площадью более 300 гектаров в Семилукском районе Воронежской области возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Речь идёт о земельном участке площадью 333 га, расположенный на территории села Ендовище Семилукского района. Этот участок, находившийся в федеральной собственности, ещё в 1994 году был предоставлен на праве бессрочного пользования в целях ведения лесного хозяйства ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник». На этом участке была создана база научно-производственных объектов, включающая в себя научную коллекцию хозяйственно ценных форм карельской березы и сортоиспытательный участок тополей. В 2006 году ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник» было реорганизовано в ОАО «Семилукский лесопитомник». На момент реорганизации ФГУП данный земельный участок не передали на баланс акционерного общества, он остался объектом федеральной собственности. А в 2013 году на основании заявления генерального директора ОАО «Семилукский лесопитомник» администрацией Семилукского муниципального района области в противоречие с действующим законодательством было вынесено постановление о передаче земельного участка, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации, коммерческой организации без проведения конкурсных процедур. После этого участок внесли в качестве доли в уставный капитал ООО «РегионЦентрИнвест», затем разделили его на 25 земельных участков. В настоящее время они выставлены на свободную продажу на рынке недвижимости.

«В результате противоправных действий со стороны должностных лиц администрации Семилукского района области земельный участок площадью 333 га незаконно выбыл из федеральной собственности, что влечет за собой тяжкие последствия в виде причинении материального ущерба Российской Федерации на сумму кадастровой стоимости земли, которая оценивается не менее 4,1 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой района.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Воронеже разгорелся скандал вокруг опытных яблоневых садов Воронежского агроуниверситета — выяснилось, что земля, находившаяся в федеральной собственности, ушла в частные руки. Прокуратуре удалось в судах отстоять эти земли, участки были возвращены в федеральную собственность.