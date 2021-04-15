Воронеж, 15 апреля 2021, 13:24 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий при отчуждении из федеральной собственности земельного участка площадью более 300 гектаров в Семилукском районе Воронежской области возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Речь идёт о земельном участке площадью 333 га, расположенный на территории села Ендовище Семилукского района. Этот участок, находившийся в федеральной собственности, ещё в 1994 году был предоставлен на праве бессрочного пользования в целях ведения лесного хозяйства ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник». На этом участке была создана база научно-производственных объектов, включающая в себя научную коллекцию хозяйственно ценных форм карельской березы и сортоиспытательный участок тополей. В 2006 году ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник» было реорганизовано в ОАО «Семилукский лесопитомник». На момент реорганизации ФГУП данный земельный участок не передали на баланс акционерного общества, он остался объектом федеральной собственности. А в 2013 году на основании заявления генерального директора ОАО «Семилукский лесопитомник» администрацией Семилукского муниципального района области в противоречие с действующим законодательством было вынесено постановление о передаче земельного участка, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации, коммерческой организации без проведения конкурсных процедур. После этого участок внесли в качестве доли в уставный капитал ООО «РегионЦентрИнвест», затем разделили его на 25 земельных участков. В настоящее время они выставлены на свободную продажу на рынке недвижимости.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой района.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Воронеже разгорелся скандал вокруг опытных яблоневых садов Воронежского агроуниверситета — выяснилось, что земля, находившаяся в федеральной собственности, ушла в частные руки. Прокуратуре удалось в судах отстоять эти земли, участки были возвращены в федеральную собственность.