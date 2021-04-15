Москва, 15 апреля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с назначенным председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Флаг Ливана

«Саад Харири проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, о принимаемых мерах по формированию в стране нового правительства и преодолению экономического кризиса. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня, а также выразили готовность к совместной работе «по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане».

Путин и Харири также затронули ряд тем двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин.

Путин поздравил Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан.