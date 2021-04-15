Пенза, , 13:39 — REGNUM Почти 123,5 млн рублей поступит в Пензенскую область на мелиоративные мероприятия, сообщает 15 апреля пресс-служба регионального минсельхоза.

В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрено 113,96 млн рублей средств консолидированного бюджета на мелиорацию земель сельскохозназначения на площади 1,5 тыс. гектаров. В рамках поддержки запланировано строительство системы орошения с внесением сточных вод животноводческого комплекса общей площадью в 1,5−1,6 тыс. гектаров.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» предусмотрено 9,5 млн рублей средств консолидированного бюджета на культуртехнические мероприятия на площади 1,2 тыс. гектаров.

Пока проработан и составлен список сельхозтоваропроизводителей, планирующих обратиться за господдержкой. С каждым из претендентов будет проведена работа по разъяснению порядка оформления необходимых документов и методики предоставления субсидии.

ИА REGNUM напоминает, на полях пензенских сельхозпредприятий начался яровой сев культур. Первыми к работе приступили аграрии Земетчинского и Башмаковского районов.

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