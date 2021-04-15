Москва, 15 апреля 2021, 13:21 — REGNUM На завершение программы поддержки бизнеса ФОТ 2.0 будет выделено более 22 млрд рублей, сообщил 15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он напомнил о запущенной в 2020 году для поддержки бизнеса и занятости программе ФОТ 2.0.
«Сегодня дополнительно выделим более 22 млрд рублей на её завершение», — сказал Мишустин.
По мнению главы правительства, госпрограмма доказала свою эффективность, и предприятия, которые в ней участвовали, «продемонстрировали высокую социальную ответственность», сохранив штат сотрудников.
Благодаря ФОТ 2.0 в России удалось сохранить более 5 млн рабочих мест, рассказал Мишустин.