Красногорск, , 13:20 — REGNUM В четверг, 15 апреля в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал V Всероссийский форум волонтеров-медиков. Целью Форума является развитие молодежных инициатив в сфере здравоохранения и общественного здоровья. Форум проходит в смешанном формате. Его очными участниками стали 200 самых активных представителей волонтерского движения медиков из всех 85 регионов России — координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Еще более 3500 волонтеров-медиков будут работать на форуме в режиме онлайн.

Волонтеры-медики, собравшиеся в Мастерской управления «Сенеж», участники и организаторы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая объединила всю страну в период пандемии COVID-19. В ходе форума прошло награждение волонтеров-медиков, которые помогали людям, в том числе во время пандемии.

«Вы совершили настоящий подвиг в период пандемии. Волонтеры-медики в режиме 24/7 работали в больницах и плечом к плечу с врачами спасали жизни людей, были рядом с теми, кто в этом нуждался. Вы самоотверженно, профессионально, с полной отдачей и неравнодушием взяли на себя самое сложное — координирующую функцию в самом масштабном проекте 2020 года — общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Вы были первыми и на вас сейчас смотрит вся страна и ориентируется волонтерское сообщество. Но это не привилегия, это огромная ответственность. И сейчас перед нами стоит большой вызов — сохранение и преумножение наследия всего того, что мы делали в рамках волонтёрского движения в прошлом году, традиций акции #МЫВМЕСТЕ. Нам важно вместе сохранить ту химию, которая возникла во взаимоотношениях людей друг с другом, государства, бизнеса в борьбе с общей бедой — развивать сеть клубов #МЫВМЕСТЕ, психологическую поддержку, помогать пожилым, и, главное, сохранить в сообществе людей, кто впервые открыл для себя волонтерство в период пандемии — это очень разные люди, разных возрастов и профессий, и нам важно оставаться для них проводниками в мире волонтерства. Всегда будут те, кому нужна помощь, поэтому для нас с вами ничего не заканчивается. Это только начало большого совместного пути. Вы продолжите работу в больницах, впереди День Победы, который мы обязательно вместе отпразднуем также эмоционально и ярко, как и в прошлом году», — обратилась к участникам на открытии форума волонтеров-медиков начальник департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления Президента РФ по общественным проектам Ксения Разуваева.

Она добавила, что в конкурсе «Большая перемена» совокупно в первом и втором сезонах принимает участие 1,5 млн детей, многие из которых хотят связать свою жизнь с медициной, и призвала волонтеров-медиков выступить их наставниками.