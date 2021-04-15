Грозный, , 13:19 — REGNUM В Чечне число носителей коронавируса к 15 апреля 2021 года достигло 11 833 человек. Республика уже многие месяцы остается в числе субъектов РФ с наименьшим числом заразившихся этой опасной инфекцией, наряду с Чукотским и Ненецким АО, Еврейской АО и Магаданской областью. Такие данные приводит 15 апреля федеральный оперативный штаб.

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В Чечне остаются «активными» больными» к сегодняшнему дню 175 пациентов. За прошедший день их число увеличилось на 11 человек, а выздоровели за эти же сутки десять жителей субъекта. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 11 540 человек.

Количество случаев летального исхода от осложнений после заражения коронавирусом составляет в Чечне 118. Последний случай смерти пациента был зафиксирован 14 апреля.