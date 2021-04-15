15 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM На территории лесного массива у озера Сестрорецкий Разлив в Курортном районе Санкт-Петербурга, неподалёку от мемориального Шалаша В. И. Ленина, в четверг, 15 апреля, состоялись крупномасштабные командно-штабные учения сил и средств Региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Имитация лесного пожара в рамках командно-штабных учений Дарья Драй © ИА REGNUM

Имитация лесного пожара в рамках командно-штабных учений Дарья Драй © ИА REGNUM Имитация лесного пожара в рамках командно-штабных учений Дарья Драй © ИА REGNUM

Учения были организованы в рамках всероссийской комплексной тренировки в целях подготовки к пожароопасному сезону для оценки готовности сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров. Впервые учения были совмещены с выездным заседанием региональной комиссии по ЧС под руководством губернатора Петербурга.

Имитация лесного пожара в рамках командно-штабных учений Дарья Драй © ИА REGNUM

Командно-штабные учения на территории городских лесов в районе озера Сестрорецкий разлив Дарья Драй © ИА REGNUM Командно-штабные учения на территории городских лесов в районе озера Сестрорецкий разлив Дарья Драй © ИА REGNUM

«Все силы и средства должны быть полностью готовы к летнему сезону. Мы должны обеспечить безопасность наших горожан, в первую очередь, детей», — сказал Александр Беглов.

Алексей Аникин и Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди задач учений были ликвидация искусственно созданного лесного пожара, а также проведение работ по поиску и оказанию первой помощи гражданам, заблудившимся в лесу и пострадавшим в результате падения деревьев. Всего в учениях был задействован 241 человек и 51 единица техники, вертолет Ми-8 и один беспилотный летательный аппарат.

Пожарная машина во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники МЧС России во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Командно-штабные учения на территории городских лесов в районе озера Сестрорецкий разлив Дарья Драй © ИА REGNUM Командно-штабные учения на территории городских лесов в районе озера Сестрорецкий разлив Дарья Драй © ИА REGNUM

К учениям были привлечены личный состав и техника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, специалисты городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, активисты общероссийской общественной организации «Россоюзспас», а также подразделения иных служб жизнеобеспечения города, среди которых полиция, городская станция медицинской помощи, водоканал и другие.

Пожарный во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудник МЧС России во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожарный во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM Пожарные во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники МЧС России во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожарный во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM Сотрудник МЧС России во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме этого, в тренировке по поиску и спасению людей участвовали волонтёрские поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», «Экстремум» и «Отклик». Им помогали кинологические расчеты со служебными собаками. Впервые в учениях приняли участие представители казачества. Кстати, казаки постоянно привлекаются во время поисков пропавших людей в лесах и заказниках Петербурга.

Пожарно-спасательный вертолет во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожарные во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожарно-спасательный вертолет во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM Пожарно-спасательный вертолет во время командно-штабных учения на территории городских лесов Дарья Драй © ИА REGNUM

Техническая составляющая учений была представлена пожарно-спасательными вертолетами с водосливными устройствами, беспилотными летательными аппаратами, а на земле — высотной техникой, автомобилями повышенной проходимости, передвижным мобильным комплексом оповещения населения. Кроме того, в качестве базы был разбит полевой лагерь. Штаб учений был на постоянной связи с органами власти.

Командно-штабные учения на территории городских лесов в районе озера Сестрорецкий разлив Дарья Драй © ИА REGNUM

Командно-штабные учения на территории городских лесов в районе озера Сестрорецкий разлив Дарья Драй © ИА REGNUM Командно-штабные учения на территории городских лесов в районе озера Сестрорецкий разлив Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы обеспечили чёткое взаимодействие со Смольным, с главами районных администраций, которые работали на своих местах, проверили систему управления в полевых, боевых условиях», — сказал глава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Он добавил, что в ходе учений были задействованы насосные станции водоканала, которые несколько дней назад работали на тушении пожара в «Невской мануфактуре», беспилотники и вертолетная авиация. «Считаем, что сегодняшние учения единой системы прошли успешно», — отметил Аникин.

Алексей Аникин Дарья Драй © ИА REGNUM

Начальник ГУ МЧС также сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение с 20 апреля ввести на территории города особый противопожарный режим.