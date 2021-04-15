Стокгольм, , 13:21 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни отвергла предложение лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона о сотрудничестве ради формирования правого правительства после следующих парламентских выборов в Риксдаг осенью 2022 года. Однако она положительно относится к приглашению Окессона поговорить наедине. Об этом Сабуни заявила в интервью газете Aftonbadet.

«Если Окессон хочет поговорить со мной, ему не нужно обращаться к средствам массовой информации, не испытываю никаких проблем с ним поговорить», — отметила Сабуни.

Как отмечают журналисты, ранее Окессон представил свой взгляд на возможное будущее сотрудничество в рамках правого правительства. Он положительно оценил перспективу войти в состав консервативного правительства, но готов оказать свою поддержку, если будет достигнуто подробное соглашение по вопросам будущей политики

Либералы совсем недавно допустили возможность сотрудничества со «Шведскими демократами». Но на предложение Окессона лидер партии Нямко Сабуни ответила «нет».

»Наше послание заключается в следующем: мы не войдем в состав одного правительства со Шведскими демократами, и я не буду участвовать ни в каком соглашении по аналогии с Январским соглашением, независимо от того, к какому блоку мы принадлежим», — заявила Сабуни.