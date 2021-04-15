Иркутск, 15 апреля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Иркутской области 16 апреля усилится ветер, пойдёт снег, предупреждают в региональном ГУ МЧС РФ.

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По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 15−20 м/с, утром и днем в северных районах порывы 20−25 м/с, мокрый снег и снег, на дорогах снежный накат. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Приангарье демонстрирует сегодня, 15 апреля.

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