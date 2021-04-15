Стокгольм, , 13:19 — REGNUM До наступления второй волны пандемии коронавируса в Швеции прошлой осенью Агентство общественного здравоохранения полагало, что меры, принимаемые в отношении ухода за пожилыми людьми в домах престарелых ранее, сократят распространение инфекции и смертность от COVID-19. Однако этого не произошло, что подтвердил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в эфире радиостанции Sveriges Radio.

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Согласно статистике, доля смертей от COVID-19 в домах престарелых во время второй волны пандемии была такой же большой, как и в течение первой. Теперь государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл признает, что меры по инфекционному контролю не оказали такого большого эффекта, на который рассчитывали в Агентстве общественного здравоохранения.

«Мы проявили себя не так хорошо, как на то надеялись, и, прежде всего, было, вероятно, гораздо труднее предотвратить попадание инфекции в дома престарелых, чем кто-либо думал», — признался Тегнелл в интервью радиостанции.