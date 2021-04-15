Сеул, , 13:52 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено оказать поддержку полупроводниковому сектору, который является стратегической отраслью, определяющей судьбу национальной экономики. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Данное заявление глава государства сделал 15 апреля в ходе расширенного заседания министров экономического блока с участием руководителей крупных компаний в сфере электроники.

Лидер Южной Кореи отметил, что мировая экономика переживает «колоссальную трансформацию», призвав правительство и круги объединиться в единое целое, чтобы преодолеть волну изменений и воспользоваться новыми возможностями.

Мун Чжэ ин также сообщил о намерении поддержать индустрию аккумуляторов.