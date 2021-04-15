Стокгольм, , 13:29 — REGNUM Страны ЕС ранее согласились на создание совместного сертификата вакцинации, который будет можно получить уже летом-2021. Но до момента выпуска документа, гражданам придется выполнять требования по прохождению тестов на COVID-19 и соблюдению карантина. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил представитель министерства иностранных дел Швеции Тобиас Аксеруп.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

1 июля в ЕС надеются завершить разработку так называемого паспорта или сертификата вакцинации, чтобы облегчить совершение международных поездок во время пандемии коронавируса.

«В конечном итоге это облегчит путешествия, особенно по Европе. В то же время проект находится на еще очень ранней стадии. Нам придется жить, сочетая тесты или требования по карантину до того, как все больше и больше людей начнут получать сертификаты или справки о вакцинации», — заявил Аксеруп.

Читайте развитие сюжета: В Швеции признали неэффективность мер по защите пожилых людей от COVID-19