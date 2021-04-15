Серов, Свердловская область, , 13:15 — REGNUM В мэрии Серова (Свердловская область) ввели строгий кодекс этики и служебного поведения для местных чиновников. Документ размещён на портале горадминистрации.

В частности, работникам мэрии теперь дозволяют носить украшения только из одного драгоценного металла (нельзя сочетать золото и серебро, если только само украшение не выполнено из двух-трёх драгметаллов). Есть рекомендации по длине волос, юбок и чистоте ботинок.

Также от чиновников требуется «не допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных качеств муниципальных служащих». Имеются и другие указания по поведению: сохранять личное достоинство, соблюдать субординацию и не употреблять ругательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале ушла с должности главы департамента молодёжной политики Ольга Глацких. Поводом для отставки послужил скандал: чиновница заявила, что государство не просило рожать детей.

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