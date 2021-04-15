Псков, 15 апреля 2021, 13:17 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили 70 новых зараженных коронавирусом лиц, что на 19 человек больше, чем днем ранее. Ввиду чего, региональные власти продлили ограничительные мероприятия в Псковской области до 30 апреля. Об этом 15 апреля сообщили в региональном оперативным штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»
За минувшие сутки в регионе выписано по выздоровлению 54 человека. Зарегистрированы еще два летальных исхода. Таким образом, с начала пандемии в области было выявлено 35 327 инфицированных, из них выздоровели — 24 526 человек. Умер от COVID-19 — 291 человек.
Уровень заболеваемости ковидом в Псковской области выше среднероссийского. Ввиду чего губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия на территории региона продлены по 30 апреля текущего года.
«Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю.
Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области за сутки выявили 59 инфицированных коронавирусом