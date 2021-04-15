Псков, , 13:17 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили 70 новых зараженных коронавирусом лиц, что на 19 человек больше, чем днем ранее. Ввиду чего, региональные власти продлили ограничительные мероприятия в Псковской области до 30 апреля. Об этом 15 апреля сообщили в региональном оперативным штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

За минувшие сутки в регионе выписано по выздоровлению 54 человека. Зарегистрированы еще два летальных исхода. Таким образом, с начала пандемии в области было выявлено 35 327 инфицированных, из них выздоровели — 24 526 человек. Умер от COVID-19 — 291 человек.

Уровень заболеваемости ковидом в Псковской области выше среднероссийского. Ввиду чего губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия на территории региона продлены по 30 апреля текущего года.

«Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 09.04.2021 № 12 ранее установленные для прибывших из-за рубежа авиапутешественников требования сдавать в трехдневный срок тесты на COVID-19 и соблюдать режим изоляции до получения результатов распространены на всех граждан, прибывших из-за рубежа любым видом транспорта, в том числе автотранспортом из Эстонии и Латвии. Данные требования учтены в указе», — отметили в пресс-службе областной администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области за сутки выявили 59 инфицированных коронавирусом