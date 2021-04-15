Стокгольм, , 23:45 — REGNUM 15 апреля министр финансов Швеции Магдалена Андерссон представила весенний законопроект по бюджету на 2021 год. Ознакомившись с документом, на следующий день редакция новостной службы SVT Nyheter перечислила основные меры шведских властей по борьбе с безработицей.

«Есть три главных вопроса, которые пронизывают всю политику правительства: это рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места», — заявила тогда в ходе пресс-конференции Андерссон.

Всего на борьбу с безработицей власти выделят 1,8 млрд крон (€180 млн). В частности, правительство всерьез взялось за решение проблемы безработицы среди молодежи —предлагается направить 180 миллионов крон на расширение возможностей по созданию рабочих мест для молодых людей в летний период. Ожидается, что этим летом можно трудоустроить порядка 15 000 молодых людей. Кроме того, на летние курсы в 2021 году предлагается выделить 130 миллионов шведских крон.

Всего на борьбу с пандемией в законопроекте различных антикризисных мер насчитывается уже на 400 млрд крон.

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