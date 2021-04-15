Вильнюс, , 13:13 — REGNUM С просьбой к властям Дании передать Литве вакцину от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, от использования которой ранее датская сторона отказалась, обратились литовские власти. Об этом 15 апреля рассказал журналистам премьер-министр прибалтийской страны Ингрида Шимоните.

«Мы обратились и сказали, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться вакциной, то мы будем среди тех, кто готов ее принять», — сказала она.

При этом Шимоните уточнила, что в Литве «наверняка найдутся люди», которые захотят сделать себе прививку данным препаратом.

Отметим, на сегодняшний день в Литве выявлено за весь период пандемии 230 462 подтверждённых случая заражения коронавирусом, 1168 из которых было зарегистрировано за последние 24 часа.