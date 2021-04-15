Москва, , 13:09 — REGNUM Волонтёры-медики вносят значимый вклад в помощь системе здравоохранения по реализации различных задач. Об этом 15 апреля на Всероссийском форуме волонтеров-медиков заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Так, подчеркнул министр, в период пандемии коронавирусной инфекции более 20 тыс. волнотёры-медики активно подключились к оказанию помощи в рамках акции «Мы вместе» и первыми пришли на помощь в 1,2 тыс. медучреждений.

Также добровольцы осуществляли доставку бесплатных лекарственных наборов и льготных препаратов, помогали на горячих линиях, оказывали адресную помощь по доставке продуктов, передаёт ТАСС. Кроме того, глава Минздрава РФ отметил и их активное участие в кампании по вакцинации от COVID-19. Они информировали население о записи на вакцинацию, а также оказывали помощь непосредственно в пунктах вакцинации.

«За пять лет работы волонтёры-медики в ряды участников движения направили более 80 тысяч добровольцев», — добавил Мурашко.