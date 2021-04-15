Стокгольм, 15 апреля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Польза вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca по-прежнему превышает потенциальные риски, которые может иметь препарат, что является неизменной позицией Швеции после того, как Дания решила полностью исключить вакцину AstraZeneca из своей программы вакцинации в качестве меры предосторожности. Об этом в эфире телеканала SVT заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

»Польза в условиях риска в значительной степени положительна, особенно если установить возрастной предел в 65 лет», — отметил Тегнелл.

Дания на сегодняшний день является единственной страной, которая решила не вакцинировать населения вакциной AstraZeneca. Такое решение было принято после тревожных сообщений о серьезных побочных эффектах.

Однако власти Дании подчеркивают, что их действия не противоречат оценке Европейского агентства по лекарственным средствам, они по-прежнему считают вакцину AstraZeneca эффективной.