Нальчик, , 13:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии разрешили прививаться от коронавируса во время священного месяца Рамадан. Такое решение приняло духовенство республики, отметив, что участие в вакцинации не противоречит правилам ислама, сообщили 15 апреля в пресс-службе минздрава региона.

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«Согласно ханафитской правовой школе, внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины — не нарушают пост», — заявил председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев.

Напомним, в республике развернуто всего около 50 прививочных пунктов, в том числе передвижных — на площади Абхазии и в здании торгового центра. В регионе привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 21 400 чел. (2,46% от населения), еще около 13 тыс. человек получили уже вторую часть вакцины.