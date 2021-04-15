Москва, , 13:15 — REGNUM Российскому оперштабу по борьбе с коронавирусом следует задавать вопрос о компенсациях для туристов, оставшихся без путешествий в Турцию и Танзанию из-за ограничения воздушного сообщения. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 15 апреля журналистам.

«Это вопрос для нашего штаба, для правительства», — сказал представитель Кремля после вопроса о возможности компенсаций туристам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля до 1 июня авиасообщение России с Турцией ограничено, а с Танзанией — прекращено в связи с обстановкой по коронавирусу в этих странах.

В Российском союзе туриндустрии отмечают, что в настоящее время в Турции находятся несколько десятков тысяч туристов из РФ. По завершении отдыха они смогут вернуться на родину чартерным рейсом. Продажу туров в названные страны российским туроператорам рекомендовано приостановить.

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