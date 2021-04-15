Москва, , 13:07 — REGNUM В ходе встречи с губернаторами российских регионов президент РФ Владимир Путин обсуждает вопросы социально-экономического развития субъектов страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Традиционно на встречах с главами регионов в первую очередь речь идет о вопросах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, вот для чего проводятся эти встречи», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер «постоянно держит руку на пульсе жизни в регионах».