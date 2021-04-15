Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Весенний законопроект бюджета Швеции на 2022 год, представленный правительством 15 апреля, содержит в себе многомиллиардные инвестиции, направленные на улучшений условий на рынке труда как для работников, так и работодателей. Однако представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон не впечатлена предложениями правительства. Об этом она дала понять 16 апреля в эфире телеканала SVT.

«Если вы и дальше будете принимать подобные меры, как и всегда, то безработица останется нашей самой большой проблемой в течение нескольких лет», — заявила Свантессон.

Сейчас в Швеции высокий уровень занятости, но страна также занимает пятое место по уровню безработицы в ЕС. По мнению Свантессон, это проблема касается как частных лиц, так и для министерства финансов.

«Не забывайте, что у нас рекордный уровень длительной безработицы. Он уже цементируется, потому просто выделить некий разумный объем инвестиций в образование, даже если оно очень важно, недостаточно», — заявила Свантессон.

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