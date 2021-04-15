Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В Андреевском соборе на 6 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурга неадекватный мужчина устроил погром и напал на священника. Усилиями прихожан он был выведен из храма и обездвижен, после чего передан сотрудникам полиции.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», хулиган разбил бутылкой несколько окон собора, и витрины в церковной лавке, после чего кинулся на священника, сорвал с него медицинскую маску и угрожал убийством.

На кадрах, распространенных телеканалом видно, что несколько крепких мужчин силой вывели дебошира из храма, уложили его на землю и удерживали до приезда наряда полиции. Сотрудники полиции задержали нарушителя и увезли его в отдел для привлечения к ответственности.