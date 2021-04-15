Москва, , 13:06 — REGNUM Нефтяные котировки с 14 апреля активно растут. Июньские фьючерсы марки Brent закрепились возле отметки в $66,50 за «бочку» впервые с 18 марта, и это почти на 3 доллара выше, чем в начале недели, заявил корреспонденту шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Углеводородное сырьё стало дорожать после доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило прогноз по спросу на нефть в этом году, ожидая его рост на 5,7 млн баррелей в сутки.

Из вышедшего 14 апреля свежего пресс-релиза организации следует, что мировой спрос к концу 2021 года достигнет уровня 96.7 млн баррелей в сутки. В февральском прогнозе ожидалось, что спрос вырастет на 5,4 млн, а в мартовском — на 5,5 млн, и таким образом очевидна тенденция к регулярному пересмотру прогноза вверх.

Несмотря на всю кажущуюся хрупкость восстановления с учетом роста заболевших в странах с высоким уровнем потребления, через год после «черного апреля» 2020, который МЭА назвало «одним из самых мрачных в истории месяцев для мировых нефтяных рынков», и отрицательных значений на торгах по марке WTI, сейчас фундамент выглядит «решительно» лучше, сказано в докладе.

МЭА отметило: кампании по вакцинации набирают обороты, а мировая экономика «стоит на более прочной опоре», при том что заполненность нефтехранилищ, которая выросла было в феврале-марте, начала снижаться.

Эти выводы МЭА также получили подтверждение в виде выхода удачной для нефтяного рынка статистики от минэнерго США. Она показала, что запасы сырой нефти там снизились за последнюю неделю сразу на 5,88 млн баррелей.

Это очень существенное снижение, а главное, запасы уменьшаются вторую неделю подряд. Плюс важно, что сырая нефть активнее перерабатывается сейчас в бензин: производство бензина по данным того же Минэнерго США выросло за неделю на 336 тысяч баррелей.

Всё это и стало поводом для прямого движения вверх. Остаётся вопрос, долго ли продлится укрепление на нефтяном рынке — учитывая памятное недавнее мартовское падение от пика $71.38 в район $60.

Разовые поводы наподобие вчерашней статистики тоже важны: хотя бы потому, что цифры можно сравнивать с ожидаемыми прибавками в добыче от ОПЕК+ с мая, которые составят лишь порядка 2 млн баррелей в неделю.

Но погоды волатильная еженедельная статистика всё же не делает. Разумнее ожидать, что нефть продолжит колебания вокруг равновесного коридора $63−67.

Цены смогут лишь ненадолго покидать его, то получая шанс для разовых всплесков выше $70, то снова приближаясь к нижней границе или даже временно уходя к $60, но в том и другом случае вновь возвращаясь к равновесным средним ценам», — считает эксперт.

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