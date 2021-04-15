Москва, 15 апреля 2021, 13:07 — REGNUM Несколько телефонных разговоров на международном уровне проведет 15 апреля президент России Владимир Путин. Об этом 15 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как уточнил Песков, 15 апреля у главы Российского государства будет днем «достаточно активной телефонной дипломатии».
Также он напомнил, что ранее Путин уже провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Еще два телефонных разговора запланировано», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи посол США в РФ Джон Салливан и помощник президента России Юрий Ушаков затрагивали вопросы отношений двух стран.