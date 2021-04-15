Москва, 15 апреля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Несколько телефонных разговоров на международном уровне проведет 15 апреля президент России Владимир Путин. Об этом 15 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

Как уточнил Песков, 15 апреля у главы Российского государства будет днем «достаточно активной телефонной дипломатии».

Также он напомнил, что ранее Путин уже провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Еще два телефонных разговора запланировано», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи посол США в РФ Джон Салливан и помощник президента России Юрий Ушаковзатрагивали вопросы отношений двух стран.