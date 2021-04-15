Киев, , 13:06 — REGNUM Украинская «прокуратура Крыма» заявила о заочном «аресте» 12 российских самолётов, перевозивших пассажиров на полуостров. Об этом сообщила 15 апреля пресс-служба ведомства.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии, судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска «Симферополь-авиа», — сказано в сообщении.

Чиновники также обратились в украинское представительство Интерпола для внесения 109 российских воздушных судов в базу международного розыска.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после госпереворота в Киеве. Соответствующее решение было принято после проведения референдума на полуострове. Власти Украины не признали утрату территории и продолжают делать вид, будто Крым является частью их страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государственного предприятия «Украэрорух» заявил, что после госпереворота 2014 года воздушное пространство Украины используется примерно на треть в сравнении с прежними временами.

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