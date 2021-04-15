Саратов, , 13:15 — REGNUM В Саратовской области на предстоящие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Так, днем 16 апреля по области ожидается гроза, во время которой усилится северный ветер, его порывы будут достигать до 15 м/с.

Температура воздуха в пятницу днем составит около +20 градусов, с понижением в ночные часы до +8 градусов. В субботу, 17 апреля температурный фон существенно не изменится. С воскресенья, 18 апреля воздушные массы днем прогреются лишь на 14 градусов. Всю следующую неделю, с 20 по 24 апреля, максимальная среднесуточная температура воздуха составит +7…+12 градусов, минимальная — −1…+4 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет. В воскресенье (18 апреля) температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7−8 градусов. В пятницу (16 апреля) и субботу (17 апреля) будет 15−16 градусов и небольшой дождь.

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