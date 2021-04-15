Саратов, 15 апреля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Саратовской области на предстоящие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Павел Редин ИА Красная Весна Гроза

Так, днем 16 апреля по области ожидается гроза, во время которой усилится северный ветер, его порывы будут достигать до 15 м/с.

Температура воздуха в пятницу днем составит около +20 градусов, с понижением в ночные часы до +8 градусов. В субботу, 17 апреля температурный фон существенно не изменится. С воскресенья, 18 апреля воздушные массы днем прогреются лишь на 14 градусов. Всю следующую неделю, с 20 по 24 апреля, максимальная среднесуточная температура воздуха составит +7…+12 градусов, минимальная — −1…+4 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет. В воскресенье (18 апреля) температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7−8 градусов. В пятницу (16 апреля) и субботу (17 апреля) будет 15−16 градусов и небольшой дождь.

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