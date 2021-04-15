Москва, , 13:02 — REGNUM Правительство России упростит доступ к поддержке государства малым предприятиям, работающим в Арктической зоне. Об этом 15 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в одной из рабочих поездок по стране ему рассказали о ситуации, когда предприятие не могло получить статус резидента Арктической зоны из-за того, что вкладывало средства в покупку дорогостоящего оборудования.

«Теперь для компаний-резидентов Арктической зоны вводятся исключения, которые касаются требований о капитальных вложениях в строительство и модернизацию недвижимости», — заявил Мишустин.

Также, по его словам, отменяется «чрезмерно строгое» правило, по которому резиденты должны вести деятельность в одном муниципальном образовании региона по месту регистрации.

«Если компания или ИП официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах», — добавил глава правительства.