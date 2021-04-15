Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По делу обвиняется житель Екатеринбурга. По версии обвинителей, он «организовал перемещение на территорию иностранного государства пиломатериала хвойных пород объемом не менее 320 куб. м». Сумма лесного материала составила свыше 2,8 млн рублей.

Преступление удалось пресечь сотрудникам правоохранительных органов. Дело направят в Троицкий районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Курганской области пресекли контрабанду лесоматериалов на 1,5 млн рублей.

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