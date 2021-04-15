Уфа, , 13:03 — REGNUM 101 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 33 904 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 30 280 человек, в том числе 201 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 409 таких пациентов.

Прививки от COVID-19 поставили 115 404 желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 апреля в регионе было выявлено 100 случаев заражения коронавирусом.