Стокгольм, , 13:01 — REGNUM 15 апреля от имени правительства Швеции министерство финансов страны представило в Риксдаг весенний законопроект бюджета на 2022 год. В рамочном законопроекте помимо мер на борьбу с пандемией коронавируса также содержались прогнозы властей относительно роста валового внутреннего продукта (ВВП) и уровня безработицы. Подробные данные представила новостная служба SVT Nyheter.

Согласно новым оценкам правительства, в 2020 году ВВП Швеции сократился на 3,1%. Однако уже в следующем году он увеличится на те же самые 3,1 процентных пункта. В 2022 году рост шведской экономики ускорится — 3,8%.

Уровень безработицы за 2020 год оценивается в 8,3%. В ходе текущего года ситуация несколько ухудшится — 8,9%. Однако уже в 2022 году безработица сократиться до 7,9%.

Уровень занятости в 2020 сократился на 1,3%. В этом году он вырастет на 0,3% и на 1,9% в 2022 году.

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