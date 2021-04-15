Москва, , 12:56 — REGNUM В ходе встречи посол США в РФ Джон Салливан и помощник президента РФ Юрий Ушаков затрагивали вопросы отношений двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разные вопросы двусторонних отношений обсуждались во время этой встречи», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент США Джо Байден что-либо о санкциях в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Кремль не является сторонником «полного опубличивания таких разговоров без взаимной договоренности».