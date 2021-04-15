Кош-Агачский район, Алтай, 15 апреля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Жители Кош-Агачского района Республики Алтай жалуются на настоящее нашествие клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, переносчиков можно встретить не только в лесу или поле, но и в сёлах.

Сайт управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 04.rospotrebnadzor.ru Клещевой сезон на Алтае

Сельчане прислали фотографию забора, где на одной только доске расположились десятки клещей. Впрочем, в других районах с развитым животноводством ситуация не намного лучше.

Так, на одном телёнке нашли около 200 присосавшихся клещей. На фотографии видно, как практически всю нижнюю часть шеи несчастного животного покрывают раздувшиеся членистоногие.

«С пастбищ клещи на коровах и овечках попадают в населенный пункт, где могут переползти на людей, поэтому обработка от клещей сельскохозяйственных животных — мера необходимая самим владельцам», — отметили в управлении.

Меры профилактики против укусов клещей, по словам специалистов, должны быть комплексными. Так, жителям и гостям республики необходимо правильно одеваться, пользоваться противоклещевыми аэрозолями, прививаться от клещевого энцефалита или страховаться на случай укуса клеща.