Москва, , 12:57 — REGNUM Курс рубля 15 апреля продолжает падать из-за новостей о возможных санкциях США против госдолга России, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После трех дней восстановления, которое получило подпитку со стороны рынка нефти, а также на фоне сообщений о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Джо Байденом, рубль попал в крутое пике, открывшись агрессивным медвежьим гэпом 15 апреля.

«Пара доллар/рубль, еще 14 апреля касалась апрельских минимумов в районе 75,30 руб., стартовала над уровнем 77 руб., после чего откатилась. Евро и вовсе начал сегодняшнюю сессию вблизи 92,50 руб., хотя вскоре вернулся под отметку 92 руб.

Поводом для масштабных продаж российской валюты послужили сообщения о планах администрации Байдена ввести санкции в отношении российского госдолга.

Эта новость закономерно спровоцировала повсеместную негативную реакцию в рядах российских активов.

При этом со стороны официальных лиц подтверждения таких намерений пока нет, что дает инвесторам некоторую надежду на то, что самые страшные опасения могут и не реализоваться.

В любом случае настораживает тот факт, что настрой Вашингтона, который еще вчера призывал к разрешению конфликтов, резко сменил свою позицию.

Таким образом, сейчас всё зависит от сигналов из Вашингтона, в ожидании которых рубль будет по большей части игнорировать сигналы со стороны доллара и рынка нефти.

К слову, после вчерашнего ралли Brent пробуксовывает, что говорит о предпосылках коррекции на фиксации прибыли в районе более выгодных уровней, и это еще один фактор риска для нашей валюты в краткосрочной перспективе.

В случае оглашения ограничений в отношении госдолга РФ доллар может с легкостью превысить отметку 78 руб., нацелившись на уровень 80 руб., а евро уйдет за пределы зоны 92,50 руб.», — считает эксперт.

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