Пекин, , 12:59 — REGNUM Китайский стартап Xpeng представила компактный электрический фастбек XPeng P5. Демонстрационное видео с электрической моделью размещено на официальном YouTube-канале компании.

До сих пор в модельную линейку Xpeng входили всего два автомобиля — компактный кроссовер G3 и представительский седан P7.

Автопроизводитель оснастил автомобиль прячущимися заподлицо с кузовом дверными ручками, светодиодной оптикой и светящейся перемычкой между передними фарами и задними фонарями. При длине в 4808 мм колёсная база Р5 составляет всего 2768 мм.

Внутри автомобиля имеются цифровая «приборка» и 15,6-дюймовый центральный планшет. За доплату покупатель может получить версию модели со встроенным холодильником и панорамной крышей.

Официальная премьера электрокара состоится 19 апреля на автосалоне в Шанхае.

Напомним, в марте 2021 года в России появилось электрическое купе Xpeng P7, получившее в Китае звание «Автомобиль года». Модель собрана на инновационной платформе Alibaba In-Car Mini APP. Длина автомобиля составляет 4880 мм.

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