Красноярск, , 12:54 — REGNUM За сутки в Красноярском крае умерли 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 15 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 3333 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперштаба, по состоянию на 15 апреля в регионе выявлено 68 598 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 63 333 человека.

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