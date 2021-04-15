Стокгольм, , 12:54 — REGNUM 15 апреля правительство Швеции представило в Риксдаг весенний законопроект бюджета на следующий год. Согласно положениям документа, власти всерьез намерены бороться с последствиями пандемии коронавируса на рынке труда. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон отметил, что тем самым «Социал-демократы» не выполнили своего основополагающего предвыборного обещания — снизить уровень безработицы до самого низкого уровня в ЕС.

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«Ничто не указывает на то, что мы движемся в этом направлении», — отметил Кнутсон.

Напомним, что 15 апреля министр финансов Швеции Магдалена Андерссон представила весенний законопроект по бюджету на 2021 год.

«Правительство заявляет, что такая политика приведет к снижению безработицы, но я по-прежнему считаю, что безработица — это проблема, о которой сегодня меньше всего хочет говорить министр финансов», — прокомментировал весенний бюджет Кнутсон.

Когда в 2014 году к власти пришло нынешнее правительство, безработица была значительно ниже, чем сегодня. В то время она была ниже, чем в среднем по ЕС, утверждает эксперт.

«Сегодня она явно выше. Пятое место в ЕС. Кроме того, Социал-демократы, получив в 2014 году власть на выборах, сделали важное обещание достичь самого низкого уровня безработицы в ЕС. Это им не удалось», — резюмировал Кнутсон.

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