Барнаул, , 12:51 — REGNUM Специалисты СГК известили о запуске конвейеров топливоподачи на Барнаульской ТЭЦ-2 после обрушение трубы дымохода. Как сообщает 15 апреля пресс-служба компании, станция работает в штатном режиме.

Обвалившаяся труба ТЭЦ-2 в Барнауле Sibgenco.online

«Топливо будет подаваться к котлам, подключенным к третьей действующей дымовой трубе. Их мощности хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки.

Когда станция выйдет на нормативные параметры работы, резервные источники теплоснабжения будут отключены и все потребители, переключенные ранее на контур ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной, вновь будут получать тепло и горячую воду от ТЭЦ-2. Обратное переключение предполагается произвести в течение суток», — пояснили энергетики.

По их словам, для восстановления режима работы ТЭЦ-2 разрешения Ростехнадзора не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле и конвейера подачи топлива случились вечером 11 апреля. Пострадавших нет, прокуратура Алтайского края начала доследственную проверку. Причины обрушения до сих пор не названы.

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